De politie meldt vrijdagmiddag onderzoek te doen naar een vermoedelijke handgranaat die is aangetroffen in een personenauto op een bedrijventerrein aan de Doklaan in Rotterdam.

Een woordvoerder van de politie meldt dat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ter plaatse is om vast te stellen of het om een gevaarlijk explosief gaat.

Een deel van het terrein is afgezet, maar er zijn geen panden ontruimd, meldt de politie.