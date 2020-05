Twee personen hebben vrijdag een gewapende overval gepleegd op een KwikFit-filiaal aan de Noorderhagen in Rotterdam.

De overval vond rond 7.50 uur plaats. Een van de overvallers had een vuurwapen bij zich, waarmee hij het personeel vermoedelijk heeft bedreigd. Niemand raakte gewond.

De daders maakten een onbekend geldbedrag buit, waarna ze met een auto wegvluchtten. Dit voertuig is later die ochtend door de politie gevonden en in beslag genomen op de Nieuwenoord. Het tweetal is vermoedelijk te voet verder gevlucht in de richting van de Reyerdijk.

De politie meldt dat het gaat om "twee licht getinte jongemannen". Getuigen die iets hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie.