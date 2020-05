Havenbedrijf Rotterdam meldt in samenwerking met de Gasunie een pijpleiding aan te willen leggen die waterstoftransport mogelijk maakt tussen de nieuwe waterstoffabriek van Shell en de raffinaderij in Pernis.

Shell en de Gasunie kondigden in februari al aan het grootste waterstofproject van Europa te willen opzetten. Waterstof is het duurzame alternatief voor aardgas en kan worden gebruikt als brandstof in de industrie en transportsector.

De partijen willen een windpark bouwen met een capaciteit van 3 tot 4 gigawatt. Dit zou een van de grootste windprojecten ter wereld worden. Die groene stroom zou gebruikt moeten worden om waterstof mee te produceren.

Voor dit project wil Shell in 2023 een waterstoffabriek op de Tweede Maasvlakte hebben gebouwd. De waterstof die daar opgewekt wordt, moet getransporteerd worden naar de raffinaderij van Shell in Pernis. De aanleg van die pijpleiding willen Havenbedrijf Rotterdam en de Gasunie verzorgen, zo laat het havenbedrijf in een persbericht weten.

De waterstofleiding moet langs de A15 tussen de Maasvlakte en Pernis komen te liggen. Het definitieve besluit voor de aanleg van de leiding staat gepland voor de eerste helft van 2021.

CEO van Havenbedrijf Rotterdam, Allard Castelein, wil van Rotterdam een belangrijke speler in de Europese waterstofindustrie maken. "In Noordwest-Europa kunnen we niet genoeg waterstof produceren, dus zal veel moeten worden ingevoerd. Rotterdam gaat daarin een centrale rol spelen, zoals het dat nu voor olie doet. Hiermee zorgen we ervoor dat de Rotterdamse haven een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie blijft", aldus Castelein.