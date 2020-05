In de Potgieterstraat in Rotterdam West is in de nacht van woensdag op donderdag een woning beschoten. Daarbij is niemand gewond geraakt, bevestigt een politiewoordvoerder.

Bewoners van de straat werden rond 2.30 uur wakker van harde knallen. Daarna troffen agenten kogelhulzen aan op straat.

De woordvoerder zegt dat de politie vermoedt dat er gericht is op de woning en dat er geen gewonden zijn gevallen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.