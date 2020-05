In de Potgieterstraat in Rotterdam West is in de nacht van woensdag op donderdag vermoedelijk een woning beschoten. Zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Bewoners van de straat werden rond 2.30 uur wakker van harde knallen. Daarna troffen agenten kogelhulzen aan op straat.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en waarom.