De gemeente Rotterdam treft maatregelen om de stad voor te bereiden op de anderhalvemetermaatschappij. De gemeente wil vooral fietsers en voetgangers op straat meer ruimte geven.

Zo wordt de tijd dat verkeerslichten in de stad op groen staan verlengd, zodat het verkeer beter doorstroomt. Voetgangers worden hierop geattendeerd aan de hand van stickers bij de knoppen van verkeerslichten.

Verder wil de gemeente in smalle straten van de stad minder ruimte geven aan autoverkeer, bijvoorbeeld door parkeerplekken op te heffen. Daarnaast wordt eenrichtingsverkeer op stoepen gestimuleerd, zodat voetgangers ook daar 1,5 meter afstand kunnen houden.

Ook roept de gemeente Rotterdammers op om plekken in de stad te melden waar het lastig is om 1,5 meter afstand te houden. Dat kunnen ze doen via de website van de gemeente.

