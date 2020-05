Het cruiseschip Regal Princess is woensdagmiddag gearriveerd in de Rotterdamse haven met in totaal 940 passagiers aan boord. Het zijn bemanningsleden van de Holland America Line (HAL).

Op het schip zitten onder anderen veertien Nederlandse bemanningsleden van de HAL. Verder zijn de bemanningsleden afkomstig uit 22 andere Europese landen, voornamelijk uit Servië en Oekraïne.

De bemanningsleden zijn op weg naar huis en verlaten in Rotterdam het schip, waarna ze via Schiphol terugreizen naar hun thuisland. De verwachting is dat de komende weken meer van dit soort repatriëringsschepen de Rotterdamse haven binnenkomen.

De aankomst van het cruiseschip in de haven en de transfers richting Schiphol zijn zorgvuldig voorbereid conform de richtlijnen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt om verspreiding van het coronavirus te beperken.

Vrijdagmiddag verlaat het cruiseschip de Rotterdamse haven weer.

