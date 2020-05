Een winkelbeveiliger heeft dinsdagavond bij een supermarkt op het Mathenesserplein in Rotterdam-West een klap in het gezicht gekregen. Hij sprak eerder een klant aan op het negeren van de coronamaatregelen, waarna een andere klant hem in het gezicht sloeg.

Rond 18.15 uur stond er een rij voor de supermarkt, omdat het binnen erg druk was. Een man negeerde de rij echter door er langs te lopen en naar binnen te gaan. De winkelbeveiliger sprak de man hierop aan en duwde hem uit het pand, waarna een andere man zich ermee ging bemoeien. Hij sloeg de beveiliger in het gezicht.

De politie is op zoek naar de belager die de klap uitdeelde. Daarnaast hoopt de politie in contact te komen met getuigen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.