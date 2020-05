De zogeheten brandgrens in de Rotterdamse binnenstad zal vanaf 14 mei weer verlicht zijn, meldt de gemeente woensdag.

De brandgrens markeert de scheiding tussen het deel van de stad dat door de bombardementen in 1940 is verwoest en het deel dat gespaard bleef. Tijdens de herbouw van de stad in 1946 werd deze scheiding voor het eerst de brandgrens genoemd.

In 2006 werd besloten om deze grens te markeren met in totaal 385 roden en groene lampen. De markering werd in 2010 voltooid en sindsdien is in één oogopslag duidelijk waarom Rotterdam een modern stadshart heeft.

Echter waren de afgelopen jaren veel van deze lampen kapot gegaan. De lampen die oorspronkelijk werden gebruikt voor de brandgrens waren echter niet meer verkrijgbaar, waardoor de gemeente besloot om alle lampen te vervangen.

De vervanging van deze lampen is nu voltooid, en vanaf 14 mei zal de brandgrens weer verlicht zijn.