Recreatieve overnachtingen in de regio Rotterdam zijn vanaf zaterdag weer toegestaan. Dat betekent dat mensen met een stacaravan, boot of recreatiewoning weer volledig kunnen verblijven op campings, recreatieparken en stranden in de regio Rotterdam.

Sinds eind maart waren ook in de regio Rotterdam de campings en de recreatieparken gesloten vanwege de coronamaatregelen in Nederland.

Nu de druk op de zorg afneemt, is met de burgemeesters van de recreatiegemeenten besloten om recreatieve overnachtingen weer mogelijk te maken. Dit met de voorwaarde dat deze vaste plekken voorzien zijn van eigen sanitair.

Bezoekers van campings en recreatieparken wordt nog wel verzocht goed te letten op de huidige maatregelen. Daarom blijft ook het gedeelde sanitair op de parken gesloten en kan er vooralsnog geen losse verhuur van recreatief verblijf plaatsvinden.

