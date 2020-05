De politie meldt maandagavond dat er is geschoten op de kruising van de Crooswijkseweg met de Isaac Huberstraat in Rotterdam. Daarbij is een man gewond geraakt.

De man zou in zijn been geschoten zijn. Ambulancemedewerkers zijn ter plaatse om hem aan zijn verwondingen te behandelen.

De daders zijn ervandoor gegaan met een auto. De politie is ter plaatse om onderzoek te doen naar wat er precies is gebeurd.