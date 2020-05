De politie heeft zondag bij een aanhouding van twee Rotterdammers een waarschuwingsschot gelost. Zij worden verdacht van diefstal.

De politie kreeg zondagochtend een melding van diefstal in Capelle aan den IJssel, waarbij de verdachten goederen in een witte bestelbus aan het laden waren.

Bij aankomst van de politie reden de Rotterdammers weg en negeerden ze een stopteken. Daarop zetten de agenten de achtervolging in richting Krimpen aan den IJssel, waar snelheden van boven de 100 kilometer per uur werden gehaald. De verdachten reden onder meer over de stoep en over het fietspad.

Op de Vijverlaan kwam de achtervolging tot stilstand, omdat de bestelbus zich vastreed in het gras. Toen de verdachten alsnog een poging waagden om weg te komen, voelden de agenten zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen.

De mannen weigeren echter uit de auto te komen. De politie besloot daarom de ruiten van de bestelwagen in te slaan. Daarna zijn de Rotterdammers aangehouden.

Een verdachte verzette zich tegen de aanhouding en raakte gewond. Hij moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen, waarna hij naar het politiebureau werd gebracht voor verhoor. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.