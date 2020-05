De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in een bedrijfspand in Capelle aan den IJssel twee Rotterdammers aangehouden voor illegale gokpraktijken.

De verdachte van 36 en 24 jaar oud speelden met zes anderen poker in het pand op het bedrijventerrein Rivium. Volgens de politie hadden de deelnemers flinke geldbedragen op zak. In totaal is zo'n 9.000 euro in beslag genomen.

De agenten deelden ook bekeuringen uit vanwege samenscholing van drie of meer personen, wat niet is toegestaan om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

