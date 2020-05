De politie heeft zaterdag een 44-jarige Rotterdammer aangehouden die onder invloed van alcohol doorreed na een ongeval op de Groenedijk in Rotterdam.

Het rijbewijs van de man bleek bovendien niet meer geldig te zijn. Ook wordt hij verdacht van het doorrijden na een ongeval en het veroorzaken van gevaar op de openbare weg.

De politie kreeg in de middag een melding van het ongeval. De verdachte wilde de schade volgens de politie "op zijn manier oplossen", maar de tegenpartij ging daar niet mee akkoord. Het is niet bekend wat die oplossing precies was.

Bij aankomst van de politie vluchtte de Rotterdammer. Na een achtervolging konden agenten de man in de Hammerfeststraat in Rotterdam tot stoppen dwingen, waarna hij werd aangehouden.