De gemeente gaat de komende dagen als test een aantal wegen in het centrum van Rotterdam afsluiten voor gemotoriseerd verkeer om ruimte te maken voor fietsers en openbaar vervoer.

De test wordt uitgevoerd bij het Eendrachtsplein en het Kruisplein. Automobilisten maken vaak gebruik van de wegen rondom deze pleinen om de stad snel te doorkruisen. Daardoor wordt het erg druk in de binnenstad en is het voor fietsers lastig om veilig over te kunnen steken.

Daarom sluit de gemeente als experiment een aantal afslagen op het Kruisplein af voor gemotoriseerd verkeer. Zo wordt voor verkeer vanaf de Mauritskade de West-Kruiskade afgesloten. Vanaf de West-Kruiskade is het Kruisplein niet meer beschikbaar.

Verder wordt de Nieuwe Binnenweg voor verkeer vanuit het Eendrachtsplein afgesloten en is de Mauritsweg niet meer bereikbaar voor verkeer vanaf de Nieuwe Binnenweg.

De gemeente hoopt hiermee de drukte in de binnenstad te verminderen. Het experiment duurt in ieder geval vier maanden, maar dat kan verlengd worden.