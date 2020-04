De 21-jarige vrouw en de 23-jarige man die maandag werden aangehouden omdat ze probeerden in te rijden op een motoragent op de Soetendaalseweg in Rotterdam, zijn heengezonden, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam woensdag.

De officier van justitie zegt op dit moment onvoldoende redenen te zien om hen langer vast te houden. Wel blijven beide personen verdachten in de zaak.

Maandag werd het tweetal aangehouden nadat de vrouw inreed op een agent. Eerder had de agent de 23-jarige man aangesproken op groepsvorming in de Hoekstraat, wat onder de huidige landelijke coronamaatregelen verboden is. Daar herkende de agent de verdachte, omdat hij hem eerder die dag al had gewaarschuwd voor samenscholing.

De verdachte vluchtte daarop weg, waarna hij in een auto stapte. Daar zat de 21-jarige vrouw in. De agent ging voor de auto staan, maar de bestuurder was niet onder de indruk en trapte het gaspedaal in. Hij raakte niet gewond, maar greep naar zijn vuurwapen en loste een schot.

De man en de vrouw konden daarna worden aangehouden. Het OM meldt dat het onderzoek naar het incident nog wel even gaat duren. De officier van justitie beslist op een later moment of de twee zich voor een rechter moeten verantwoorden.

Ook wordt het handelen van de agent onderzocht, wat gebruikelijk is wanneer er een schot is gelost.