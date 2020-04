Campings, recreatieparken en jachthavens in de regio Rotterdam zijn overdag weer geopend, zo blijkt uit de nieuwe noodverordening van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In de nieuwe noodverordening, die woensdag werd afgekondigd, staat dat verblijf op campings, recreatieparken, het strand en in de jachthavens tussen 7.00 en 22.00 uur weer is toegestaan. Het is vooralsnog wel verboden om te overnachten op deze plekken.

Gedeelde sanitaire voorzieningen op recreatie- en vakantieparken blijven wel gesloten. De nieuwe richtlijnen zijn per direct van kracht.

De andere punten uit de noodverordening van Rotterdam-Rijnmond komen overeen met de maatregelen die het kabinet vorige week aankondigde.

