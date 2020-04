Rotterdammers kunnen meedoen aan een initiatief om op Bevrijdingsdag gezamenlijk op afstand speciale vrijheidssoep te eten.

Het idee om samen soep te eten is een initiatief van Kelly Leeuwis en Berend van Zanten in samenwerking met onder anderen medewerkers van zorginstellingen.

Rotterdammers kunnen blikken vrijheidssoep bestellen of doneren. Ook kunnen kwetsbare inwoners van de stad soep bestellen via zorginstellingen, dagopvang en welzijnsorganisaties. Daarnaast is het mogelijk om de soep zelf thuis te maken, met instructies van chef-kok Pepijn Schmeink.

Op 5 mei tussen 17.00 en 18.00 uur zal er ook een online programma plaatsvinden. Tijdens dit programma is het de bedoeling dat iedereen zijn soep eet. Zowel het aanmelden voor het initiatief als het bekijken van de uitzending kan via de website.