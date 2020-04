De Rotterdamse politie heeft dinsdagavond in de parkeergarage van winkelcentrum Keizerswaard opgetreden tegen een groep hangjongeren die de coronamaatregelen aan hun laars lapten.

De agenten traden op na aanhoudende klachten. Er zijn meerdere bekeuringen uitgedeeld.

In de parkeergarage van het winkelcentrum in Rotterdam-IJsselmonde is vaker sprake van overlast. Om de situatie te verbeteren, werden vorig jaar extra beveiligingscamera's opgehangen.

