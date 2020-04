Het standbeeld van Gijsbert van Hogendorp dat staat bij de trappen van het World Trade Center aan het Beursplein in Rotterdam, wordt weggehaald wegens werkzaamheden aan de trappen.

De trappen van het World Trade Center worden gerenoveerd, waardoor het beeld moet wijken. Dinsdagochtend is het standbeeld weggehaald om gerestaureerd te worden. Vervolgens zal het tijdelijk worden opgeslagen totdat er een nieuwe locatie in de stad voor het beeld is gevonden.

Het beeld van Gijsbert van Hogendorp, een Rotterdamse staatsman uit de achttiende eeuw, staat sinds 1980 op de trappen van het World Trade Center. Daarvoor stond het beeld, dat in 1863 door de Belgische beeldhouwer Jozef Geels werd gemaakt, al op meerdere andere locaties in de stad.