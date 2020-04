De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 22-jarige bestuurder aangehouden in Rotterdam op verdenking van handel in harddrugs.

De Rotterdammer had in zijn auto 27 zakjes met daarin vermoedelijk cocaïne liggen, waarna agenten van de Dienst Infrastructuur hem aanhielden.

Daarnaast gaf de man een valse naam op en reed hij zonder geldig rijbewijs. De auto van de man is door de politie in beslag genomen.