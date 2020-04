Een agent heeft maandag een schot gelost op een auto die op hem wilde inrijden op de Soetendaalseweg in Rotterdam-Noord. De inzittenden zijn aangehouden.

Er zijn geen gewonden gevallen, meldt een woordvoerder van de politie in Rotterdam aan NU.nl. Ook de agent maakt het goed. De verdachten, een man en een vrouw met een nog onbekende identiteit, worden maandag nog verhoord door de politie.

De politie wilde maandag iets voor 19.00 uur een groep in de Hoeksestraat aanspreken op samenscholing, wat met drie of meer personen niet is toegestaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Een agent herkende een van de groepsleden, omdat hij eerder maandag ook al was gewaarschuwd voor samenscholing. Toen de verdachte dat doorkreeg, ging hij er te voet vandoor.

De agenten zetten de achtervolging in en zagen de man op de Soetendaalseweg in een auto stappen. Een agent ging voor het voertuig staan om over te kunnen gaan tot een arrestatie, maar de bestuurder was niet onder de indruk en trapte het gaspedaal in.

De agent voelde zich dermate bedreigd, dat hij naar zijn vuurwapen greep en een schot op de auto loste. Het voertuig raakte met lage snelheid de knieën van de politieambtenaar, waarna de man en vrouw aangehouden konden worden.

