Samen met vier waterschappen en provincie Zuid-Holland presenteren 23 gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag vrijdag een gezamenlijke energiestrategie, die een schoon alternatief moet bieden voor elektriciteit uit gas- en kolencentrales.

Uit het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) blijkt dat de regio de komende tien jaar het aantal windmolens en zonnepanelen flink wil laten toenemen.

Gemeente Rotterdam sloot eind vorig jaar al een Klimaatakkoord met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente. Echter is volgens wethouder Arno Bonte naast dit gemeentelijke akkoord ook regionale samenwerking nodig voor een goede energietransitite.

De regionale samenwerking kan volgens Bonte leiden tot efficiëntere invulling van het energiesysteem. "In de Rotterdamse haven hebben we bijvoorbeeld heel veel restwarmte beschikbaar uit de industrie. Die restwarmte is uitermate geschikt om woningen mee te verwarmen, als alternatief voor aardgas. We delen de Rotterdamse restwarmte daarom graag met de rest van de regio en zelfs daarbuiten."

De plannen in het concept zouden leiden tot een potentieel van 2,8 tot 3,2 terawattuur aan duurzame energie. Dat is zo'n 8 tot 9 procent van de nationale opgave, stelt de RES.

In het plan zijn echter nog geen concrete locaties benoemd waar de windmolens of zonnepanelen moeten komen. Daar wordt het komende jaar door de gemeenten onderzoek naar gedaan, door in gesprek te gaan met inwoners en belanghebbenden.