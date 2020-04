De politie is op zoek naar getuigen van een mogelijke brandstichting in de nacht van donderdag op vrijdag bij een zendmast op een gebouw aan de Van Duylstraat in de Rotterdamse wijk Tussendijken.

De brandsporen kwamen vrijdagochtend aan het licht toen een monteur er werkzaamheden wilde verrichten. Van de dader(s) is nog geen spoor.

De afgelopen weken is al vaker geprobeerd om brand te stichten in de omgeving van een zendmast. Het is niet officieel bekend welke motieven daarvoor zijn, maar vermoedelijk speelt het nepnieuws over een verband tussen 5G en het coronavirus een rol.

De masten worden gebruikt voor mobiele communicatie, zoals 4G, 3G en 2G. Het wegvallen van een zendmast door brand kan daardoor leiden tot een verminderde mobiele bereikbaarheid in de regio.

