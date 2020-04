Een 37-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is donderdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot zes weken celstraf, waarvan drie weken voorwaardelijk, omdat zij zich niet hield aan de anderhalvemeterregel.

De rechter nam daarmee de eis van de Officier van Justitie (OvJ) over.

De vrouw werd meerdere keren gewaarschuwd door politieagenten om 1,5 meter afstand te houden. Na de waarschuwingen hield ze nog steeds geen afstand tot personen om haar heen, waarop de politie overging tot een aanhouding. Ze bleek eerder al een contactverbod opgelegd te hebben gekregen.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, roept de overheid Nederlanders op om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook is samenscholing van drie of meer personen verboden.

