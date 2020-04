De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een bestuurder met een nepvuurwapen in zijn auto aangehouden op de Melissantstraat in Rotterdam.

Agenten zagen hoe de man "afwijkend gedrag" vertoonde, waarop ze besloten om hem preventief te fouilleren.

Daarbij troffen ze een schoudertas met daarin een vuurwapen aan. Later bleek het om een nepwapen te gaan. De man werd aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek.