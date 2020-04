Zeventig Rotterdamse kunstinstellingen luiden de noodklok in een brandbrief aan wethouder Said Kasmi omdat de kunstsector in de stad hard geraakt wordt door de coronamaatregelen. Dat meldt Ocker van Munster, voorzitter van het directeurenoverleg van Rotterdamse Kunstinstellingen in gesprek met RTV Rijnmond.

Het Rijk heeft in totaal 300 miljoen euro vrijgemaakt voor de kunstsector in het land. Van dat bedrag komt echter slechts een klein deel terecht bij Rotterdamse kunstinstellingen. Daarom willen zij nu een steunfonds van 55 miljoen euro van de gemeente.

Eerder werd al gesproken over het uitstellen van huur, maar dat bleek voor de instellingen geen oplossing. "Daarom hebben we de gemeente dringend verzocht in actie te komen, anders vallen er instellingen om", is de oproep.

Van Munster pleit ook voor hulp voor de vele zzp'ers en flexwerkers in de sector. "We hebben gevraagd aan de gemeente om voor deze mensen een apart loket in te richten waar ze geholpen worden. Voor hen werken de algemene regelingen heel slecht", verklaart hij.

