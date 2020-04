Het lichaam dat donderdag door de politie gevonden is in een woning aan de Gratamastraat in de Rotterdamse wijk Het Lage Land, is vermoedelijk van een vrouw die sinds 19 maart vermist wordt.

Het onderzoek naar de identiteit is nog gaande, maar waarschijnlijk betreft het de bewoonster en is ze niet recent overleden, aldus de politie. Meerdere rechercheurs onderzoeken de zaak.

Forensisch experts stelden sporen veilig in de woning en brachten de situatie nauwkeurig in kaart. De nabestaanden zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Onderzoek naar de verblijfplaats van de vermiste vrouw leidde de politie donderdag naar de woning aan de Gratamastraat, waar het lichaam werd aangetroffen.