De politie heeft donderdagmiddag twee mensen aangehouden aan de Haringpakkersstraat in Rotterdam-West nadat agenten een "vreemde geur" roken in een woning.

De politie en brandweer doen momenteel onderzoek in het huis. Een woordvoerder van de politie kon tegen NU.nl niet zeggen of het om een drugslab ging, zoals RTV Rijnmond meldde.

De politie kreeg donderdag rond 16.15 uur van buurtbewoners een melding dat er meer dan drie mensen zich in de woning begaven, wat niet is toegestaan in de strijd tegen het coronavirus.

Bij aankomst besloten agenten de deur van de woning te forceren, omdat niemand opendeed. Ze roken bij binnenkomst een "vreemd geur", waarop twee mannen uit een gebarricadeerde kamer kwamen en vanaf de eerste verdieping van de woning naar beneden sprongen.

De mannen zijn onderzocht door het ambulancepersoneel en aangehouden door de politie. Zij worden verhoord.

