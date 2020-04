Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft geen goed woord over voor de vakbonden van de handhavers in zijn gemeente, die acties willen houden als ze niet binnen een week worden uitgerust met een wapenstok en pepperspray.

De vakbonden stuurden donderdag een brief naar de burgemeester, waarin geëist wordt dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) meer uitrusting krijgen om het toenemende geweld in de gemeente tegen de handhavers een halt toe te kunnen roepen.

In de brief was te lezen dat de vakbonden acties gaan houden als Aboutaleb niet binnen een week bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid aanklopt voor extra wapenstokken en pepperspray. Om welke acties het zou gaan, staat niet vermeld.

"Ik hou helemaal niet van een ultimatum. Verkeerde timing, verkeerde boodschap en verkeerd adres", zei Aboutaleb donderdag tijdens een online commissievergadering. "Jammer dat er een oude ideologische discussie uit de kast wordt gehaald, en nu geprobeerd wordt het er eventjes doorheen te jassen."

"Boa’s dienen ter ondersteuning van de politie, niet als plaatsvervanging. In Rotterdam moeten we 500 agenten erbij hebben, dat is het werkelijke probleem", aldus Aboutaleb.

Op Eerste Paasdag liepen enkele handhavers van de gemeente Rotterdam aan de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid verwondingen op nadat ze belaagd waren door een groep jongens. De boa's moeten tijdens de coronacrisis onder meer toezien op de 1,5 meter-afstandsregel en het samenscholingsverbod van drie of meer personen.

