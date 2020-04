De gemeente Rotterdam is sinds donderdag in overleg met de plaatselijke sportverenigingen over een plan om kinderen tot en met achttien jaar vanaf 29 april te laten sporten.

De gemeente bekijkt welke sportaccommodaties open kunnen en hoe niet-leden kunnen meesporten bij verenigingen. De ideeën worden op 28 april gepresenteerd. De partijen onderzoeken onder meer ook of het mogelijk is om jongeren begeleid te laten sporten op plekken zoals de Cruyff Courts die in Rotterdam liggen.

Het kabinet versoepelde dinsdag de coronamaatregelen voor kinderen, jongeren en sporters. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen vanaf 29 april onder begeleiding buiten sporten. Ook jongeren van dertien jaar tot en met achttien jaar mogen een sportveld op, maar moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan.

"We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren weer veilig kunnen bewegen. We kijken daarom actief naar de buitensportaccomodaties en sportverengingen en wat we daar kunnen organiseren. We zijn heel blij met de positiviteit en het enthousiasme waarmee sportverenigingen hiermee met ons aan de slag gaan", aldus verantwoordelijk wethouder Sven de Langen.

