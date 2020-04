De brandweer heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand geblust in een flatgebouw aan de Voermanweg in Rotterdam.

De brand ontstond op de zevende etage van het flatgebouw, waardoor de brandweer de brand al snel opschaalde naar grote brand.

Vrij snel kon het sein brand meester gegeven worden, waarna er nog korte ventilatiewerkzaamheden werden verricht. Het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij de brand.