Gemeente Rotterdam wil discriminatie op de woningmarkt aanpakken naar aanleiding van een praktijktest die werd uitgevoerd door antidiscriminatiebureau RADAR, meldt de gemeente dinsdag.

De gemeente meldt dat uit het onderzoek blijkt dat woningzoekenden in de vrije huursector niet altijd gelijke kansen hebben. Zo zouden Rotterdammers met een Marrokaans klinkende achternaam meer moeite ondervinden om een huurwoning te krijgen dan Rotterdammers met een Nederlandse achternaam.

Volgens RADAR komt discriminatie in de sector vooral voor bij particuliere verhuurders. Bij deze verhuurders zouden namelijk, in tegenstelling tot sociale huurwoningen op Woonnet Rijnmond, de selectiecriteria voor de toewijzing van huurwoningen in veel gevallen niet bekend zijn.

RADAR meldt verder dat er in veel gevallen sprake is van discriminatie op basis van onbewuste vooroordelen. Niet alleen de migratieachtergrond, maar ook de sociaaleconomische status of het hebben van een beperking kan hierbij een rol spelen.

Gemeente wil maatregelen treffen

De gemeente wil op basis van de resultaten van het onderzoek van RADAR maatregelen treffen. Zo moet er volgens de gemeente regulering zijn bij het aanbieden van vrije sectorwoningen van corporaties, zodat huurwoningen in de vrije sector voor iedereen beschikbaar zijn.

Ook gaat de gemeente in overleg met de particuliere woningsector om de selectieprocedure transparanter te maken. Door middel van een bijeenkomst later dit jaar met makelaars, verhuurders en corporaties hoopt de gemeente dat er beter samengewerkt zal worden om discriminatie op de woningmarkt te voorkomen.