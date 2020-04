Een lachgasbezorger is in de nacht van zaterdag op zondag onder bedreiging van een vuurwapen overvallen door drie mannen op de Lepelaarsingel in Rotterdam.

De 24-jarige Rotterdammer was rond 4.45 uur met zijn auto op weg om een bestelling lachgas te leveren. Toen hij de tanks uit zijn auto wilde halen, werd hij hard op zijn hoofd geslagen. De man die hem sloeg, bedreigde hem met een vuurwapen.

Twee andere mannen schopten en duwden hem terwijl ze de tas met tanks probeerden af te pakken. Na enige tijd liet het slachtoffer de tas los, waarna hij nog een keer geslagen werd op zijn hoofd. Daarbij viel zijn autosleutel op de grond.

De overvallers gingen er met zijn auto vandoor. Het voertuig is inmiddels weer terecht.

Het slachtoffer heeft een signalement afgegeven aan de politie. De man met het vuurwapen is ongeveer 1,80 meter lang en rond de 25 jaar oud. Hij droeg een petje, blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen.

De andere twee verdachten zijn mannen van ongeveer 1,70 meter lang en 21 jaar oud. Ze hebben een slank postuur en droegen een capuchon tijdens de overval.

De politie is op zoek naar getuigen.