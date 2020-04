De politie in de Rotterdamse wijk Charlois trof in de nacht van zondag op maandag een man aan die enkel een boxershort droeg en met een mes in handen zijn handen liep.

De agenten schakelden daarop de hulpdiensten in, maar de man ging in verzet in afwachting van een ambulance. De politie moest hem daarbij in bedwang houden.

De man is met een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis ter beoordeling. De politie vermoedt dat hij onder invloed van drugs was.