De politie is op zoek naar een man die een op maandag 6 april een 48-jarige vrouw met een riem mishandelde op metrostation Prinsenlaan in Rotterdam. Het slachtoffer had de man aangesproken nadat hij een paar keer voor haar voeten op de grond spuugde.

Een omstander slaagde erin de man bij het slachtoffer weg te krijgen, waardoor het bij lichte verwondingen is gebleven.

Het incident vond rond 15.00 uur plaats. Het slachtoffer zat op een bankje te wachten op de eerstvolgende metro toen een man vier keer vlak bij haar voeten op de grond spuugde. De vrouw had het idee dat hij dit expres deed en sprak hem aan op de respectloosheid en de gezondheidsrisico’s van zijn gedrag.

Hierop schold de man haar de huid vol en zei hij dat ze weg moest gaan. Toen de vrouw zich niet verroerde, trok de man zijn riem uit zijn broek en sloeg hij haar ermee op haar arm en hoofd.

Omstanders snelden de vrouw te hulp

Een omstander snelde te hulp en hield de agressieveling bij de vrouw vandaan. Een andere omstander ontfermde zich over het slachtoffer en begeleidde haar een binnenrijdende metro in. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en krijgt hulp om de impact van het incident te verwerken. De politie roept getuigen van het incident op om zich te melden.

De man wordt door het slachtoffer omschreven als een licht getinte man met een vermoedelijk Antilliaanse afkomst. Zijn leeftijd zou tussen de 28 en 38 jaar oud zijn en hij is ongeveer 1.70 tot 1.80 meter lang. De man heeft een slank postuur en zwart haar. Hij droeg een trainingsjack, een spijkerbroek en sneakers.