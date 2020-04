Bij de apotheek aan de Rijnwaterstraat in Rotterdam-De Esch is zaterdagochtend geprobeerd een ramkraak te plegen.

Met een auto of een busje werd meermaals hard tegen de gevel gereden. Daarbij is veel schade aangericht aan het pand.

De politie vermoedt dat de dader of daders niet in hun opzet zijn geslaagd om binnen te komen, al is het onderzoek nog gaande.

Op het moment van de poging tot ramkraak was de apotheek gesloten.