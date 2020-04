Rotterdammer Lionel van D. (29) moet vijf maanden de cel voor het bijten van twee agenten die hem vorige week wilden aanhouden, omdat hij het samenscholingsverbod negeerde en weigerde zijn identiteitsbewijs te laten zien.

De politierechter legde Van D. vrijdag in een supersnelrechtzitting acht maanden gevangenisstraf op, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Tegen hem was acht maanden onvoorwaardelijk geëist door het Openbaar Ministerie (OM). Ook moet hij een schadevergoeding van enkele honderden euro's betalen aan de agenten.

Het incident gebeurde op 7 april op het Bellamyplein in de wijk Spangen. De politie sprak een grote groep van aan vanwege samenscholing, wat met drie of meer personen verboden is om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Het liep uit de hand toen agenten Van D. vroegen naar zijn identiteitsbewijs. De Rotterdammer weigerde dat. Na meerdere pogingen besloten de agenten hem te arresteren.

Bij zijn arrestatie beet Van D. een agent. Volgens Van D. deed dat naar eigen zeggen uit nood, omdat hij het gevoel had dat hij ging stikken. Uit een analyse bleek later dat het koordje van een pepperspray om zijn nek geboden was, dat tijdens de worsteling uit de riem van een agent was gevallen.

Van D. deelde later ook klappen uit agenten en wilde pepperspray en een wapenstok uit de uitrusting van de agenten halen.

Vriend krijgt twee maanden celstraf

Een vriend van Lionel van D., de 30-jarige medeverdachte Randy F., kreeg twee maanden cel, omdat hij tegen een agent trapte. Van D. kon het naar eigen zeggen niet aanzien hoe zijn kompaan werd behandeld door de politie en schoot hem te hulp.

