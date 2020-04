Er is vorig weekend ongeveer 1.000 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam na eerdere berichtgeving van De Telegraaf.

De cocaïne werd gevonden in containers.

De krant meldde donderdag dat er naar aanleiding van de vondst in de haven invallen zijn gedaan in een loods in Noord-Brabant. De invallen zouden zijn gedaan door "zwaarbewapende eenheden". Ook dat kan de woordvoerder bevestigen.

De woordvoerder van het OM kan nog niet zeggen of er aanhoudingen zijn verricht.