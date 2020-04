De politie heeft dinsdagavond twee Rotterdammers aangehouden in verband met een gijzeling van een negentienjarige stadsgenoot onder bedreiging van een vuurwapen. Een derde verdachte is nog zoek, meldt de politie donderdag.

Het slachtoffer verliet dinsdag rond 18.30 uur zijn woning en zag een witte Toyota Aygo op de kruising van de Voltaireweg met de Molièreweg staan. Hij werd geroepen vanuit het voertuig. De man werd bedreigd met een vuurwapen en moest plaatsnemen in de auto.

Nadat hij diverse keren moest pinnen op de Kerstendijk, kon het slachtoffer rond 21.45 uur ontsnappen. Ingelichte agenten hielden korte tijd later de Aygo staande met daarin twee mannen van 21 en 25 jaar.

De derde verdachte en het wapen zijn spoorloos. De politie is op zoek naar de man. "Hij is ongeveer 22 jaar oud, 1,87 meter lang en heeft een donkere huidskleur", aldus de politie. "Hij sprak regelmatig in het Papiaments. Hij droeg een pet met witte tekens en donkere kleding."

De politie roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden.