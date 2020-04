De Rotterdamse Dakendagen, die gepland stonden van 4 tot en met 7 juni, gaan dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Het festival wordt uitgesteld tot volgend jaar, heeft de organisatie besloten.

De organisatie laat weten het samenbrengen van een groot publiek op die datum nog niet gepast of verantwoord te vinden. "Uitstel naar een later tijdstip dit jaar is in de drukke Rotterdamse festivalkalender helaas ook niet mogelijk."

In plaats van het festival gaat de organisatie "zich inzetten om toch een aantal kleinere, online dakactiviteiten te ontwikkelen". Deze activiteiten zullen binnenkort worden gedeeld op de website en op de sociale media van het festival.

Ook moedigt de organisatie de bewoners van Rotterdam aan om zo mogelijk van hun balkons te genieten. "Dit jaar gaan we niet met duizenden bezoekers de daken op om dit te vieren, maar we moedigen iedereen aan dit voor zichzelf wel te doen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.