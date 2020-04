De bekende politiehond Bumper uit Rotterdam gaat zijn carrière op sociale media voortzetten, maar zal niet ingezet worden als politiehond. Dat heeft zijn begeleider Stephan maandag bekendgemaakt, meldt RTV Rijnmond.

"Bumper heeft zijn examens gehaald, maar kan beter ingezet worden als publiekslieveling", aldus korps Rotterdam Rijnmond. Zijn begeleider maakte het nieuws bekend op Radio 1, waar hij samen met Bumper naar toe was gegaan.

In juli vorig jaar werd nog bekendgemaakt dat Bumper vanaf september van sociale media zou gaan verdwijnen. De hond ging in augustus examen doen om daarna een officiële politiehond te worden.

Maar Bumper is 'niet de beste van de klas' en 'te onrustig', aldus zijn begeleider. Wel kan hij ingezet worden als 'een mooi uithangbord'. Volgens RTV Rijnmond luisterden ruim achthonderd fans naar de uitzending op Radio 1.

In juni vorig jaar won het account van Bumper op sociale media een prijs op de uitreiking van The Best Social Awards in de categorie Beste Dier.