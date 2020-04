De tweede verdachte van een overval op een goudwisselkantoor die vrijdagochtend plaatsvond op de Dorpsweg in Rotterdam is vrijdagavond aangehouden. Eerder die dag werd er al een eerste verdachte uit Den Haag aangehouden.

De overval werd rond 11.45 uur gemeld bij de politie. Agenten kwamen ter plaatse en troffen op de Sternstraat een man aan die voldeed aan het signalement van een van de verdachten. Het bleek een 27-jarige man uit Den Haag te zijn. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Er was echter melding gemaakt van twee verdachten, dus de politie doorzocht het pand waar de overval werd gepleegd. Op basis van getuigenverklaringen en aanwijzingen van een rondvliegende politiehelikopter werden omliggende panden ook doorzocht. Er werd echter niemand gevonden.

Rond 20.30 uur werd de tweede verdachte alsnog aangehouden. Het bleek te gaan om een 22-jarige Rotterdammer. Ook hij is overgebracht naar het politiebureau.

Bij de overval is niemand gewond geraakt. Het is vooralsnog onbekend of de verdachten buit hebben gemaakt. De politie voert forensisch onderzoek uit en spreekt getuigen.