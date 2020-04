Het stadsbestuur van Rotterdam heeft vrijdag het Museumpark voor onbepaalde tijd gesloten. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam aan NU.nl.

Donderdag was er sprake van groepsvorming in het park. Volgens de zegsman zijn de betrokken personen daarop aangesproken, maar de politie en handhavers drongen bij de gemeente aan om het park helemaal te sluiten met het oog op het mooie weer in het paasweekend.

"Het Erasmus MC ligt aan het Museumpark. Ik kan me zo voorstellen dat het voor het zorgpersoneel extra wrang is dat ze in hun pauze mensen in groepen bij elkaar zien komen in het Museumpark", aldus de woordvoerder.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen zijn groepen met drie of meer personen niet toegestaan. Ook moeten personen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 390 euro.

