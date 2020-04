Een 38-jarige Pool moet acht weken de cel in voor het spugen tegen het lijf van een opsporingsambtenaar van de gemeente Rotterdam.

De man werd woensdag berecht via een videoverbinding in een supersnelrechtzitting.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar en een toezichthouder van Toezicht en Handhaving sprak de man zondag aan dat hij 1,5 meter afstand moest houden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De verdachte was daar niet van gediend. Volgens justitie hoestte hij de twee ambtenaren in het gezicht, riep hij dat hij het coronavirus onder de leden had en spuugde hij een van de twee slachtoffers tegen het lijf.

Ook een twintigjarige Rotterdammer werd woensdag veroordeeld tot een celstraf. De man hoestte op 30 centimeter afstand een hoofdagent van de politie in het gezicht. De verdachte kreeg daarvoor twee weken cel opgelegd, waarvan elf dagen voorwaardelijk. Hij mocht naar huis, omdat hij het restant al in voorarrest heeft uitgezeten.