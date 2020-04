De douane heeft dinsdag tijdens controles in totaal ruim 1.000 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam woensdag.

In een diepvriescontainer die was volgeladen met bevroren fruitconcentraat werd een partij van ongeveer 1.000 kilo cocaïne gevonden. De lading was afkomstig uit Peru en kwam de Rotterdamse haven binnen via een schip dat afkomstig was uit Colombia.

De container was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Dat bedrijf heeft niets met de smokkel te maken.

Later trof de douane nog een partij van 18 kilo cocaïne aan. Deze lading was bevestigd aan de luiken van een container die afkomstig was uit Colombia.

De douane doet in samenwerking met het FIOD, de Zeehavenpolitie en het OM onderzoek naar de vondsten. De cocaïne is inmiddels vernietigd.