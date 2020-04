Schepen in de Rotterdamse haven laten woensdag om 12.00 uur dertig seconden lang hun scheepstoeter horen om inwoners in de regio een hart onder de riem te steken ten tijde van de coronacrisis.

De actie is een initiatief van videobedrijf Eyecatcher in samenwerking met Haven Rotterdam. De filmmaker roept alle schepen op mee te doen aan het initiatief.

"Er is nu sprake van een sterke lotsverbondenheid. We hebben elkaar nu en in de nabije toekomst harder nodig dan ooit. Het zou mooi zijn als dit signaal niemand ontgaat", aldus Eyechatcher.

