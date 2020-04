Een 18-jarige Rotterdammer heeft zichzelf zondag aangegeven in verband met de zware mishandeling van een 59-jarige man uit Rotterdam op zaterdagmiddag bij metrostation Maashaven. Het slachtoffer liep hierbij een gebroken oogkas en gekneusde ribben op en moest aan zijn verwondingen worden geopereerd.

Het slachtoffer was op weg naar huis toen het plotseling zwart werd voor zijn ogen. Na een mogelijke woordenwisseling had hij een duw gekregen waardoor hij op de grond viel. Hierna werd op hem ingeschopt en kreeg hij onder meer een harde trap in zijn gezicht.

De 59-jarige Rotterdammer is herstellende. De achttienjarige verdachte is aangehouden en zal worden gehoord.