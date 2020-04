De daders van een woningoverval op een zeventigjarige vrouw in de Dosiostraat in Rotterdam zijn drie weken geleden aangehouden, meldt de politie maandag. Het voorarrest van de verdachten is woensdag met negentig dagen verlengd.

De recherche kwam na onderzoek de verdachten op het spoor. Op 17 maart werden ze aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Dordrecht en een 30-jarige man uit Rotterdam.

De woningoverval vond december vorig jaar plaats. De overvallers deden alsof ze een pakketje wilden bezorgen, maar toen de vrouw de deur opendeed, duwden ze haar naar achteren en mishandelde een van de daders haar.

De andere dader doorzocht het huis en ontvreemdde enkele persoonlijke spullen. Daarna verlieten de twee de woning, terwijl het slachtoffer met verwondingen aan het gezicht en hoofd achterbleef.

Het voorarrest van de twee mannen is vorige week met negentig dagen verlengd.