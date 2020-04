GGD Rotterdam-Rijnmond zet een testlocatie op in de parkeergarage bij het Topsportcentrum Rotterdam voor zorgmedewerkers met symptomen van het coronavirus.

De eerste testen kunnen vanaf dinsdag in het speciaal ingerichte testcentrum worden uitgevoerd. Daarnaast zet de GGD ook nog een mobiele testlocatie op. Zorgmedewerkers worden door hun werkgevers doorverwezen naar een van de twee locaties.

De locaties zijn bedoeld voor het deel van het zorgpersoneel in de regio Rotterdam-Rijnland dat buiten de ziekenhuizen werkt. Het gaat dan dus bijvoorbeeld om medewerkers in verpleeghuizen en in de kraam- en thuiszorg.

"Onze testcapaciteit is hiermee uitgebreid, waardoor meer zorgmedewerkers die in onze regio werken, getest kunnen worden", vertelt Saskia Baas, directeur Publieke Gezondheid van gemeente Rotterdam.

De testlocaties zijn een aanvulling op de zorgorganisaties die het personeel al op eigen initiatief testen. Er kunnen in de testlocaties van de GGD ongeveer honderd testen per dag worden afgenomen, volgens Baas.